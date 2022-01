An den prächtigen Stuckdecken baumeln die heil gebliebenen Kristallleuchter. Sie lassen erahnen, wie elegant die Räume einmal waren. Doch auf dem vom durchtränkten Estrich befreiten nackten Boden stehen gelbe Gummistiefelpaare, Schubkarren und Schaufeln. Dort, wo einst die Gäste der Villa Aurora in Bad Neuenahr ihren Urlaub im Jugendstilambiente in bester Lage mit Blick auf die Ahr verbracht haben, laufen noch immer die Bautrockner.