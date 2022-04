Es waren im Jahr 1905 gleich drei Bauherren, die das Haus in der Kreuzstraße 32 vom Architekten Carl Edler aus Bonn errichten ließen. Ursprünglich sollte das in der klassischen Gründerzeitarchitektur erbaute Gebäude mit zwei Flügeln entstehen. Aber aus einem heute nicht mehr nachzuvollziehenden Grund wurde nur ein Flügel daraus. Die Flut im Juli 2021 hat dem Bauwerk übel mitgespielt. Jetzt legt ein Fachmann Hand an, um den Innenräumen den alten Charme zurückzugeben.