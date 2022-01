Es gab geballte Informationen seitens der Verwaltung in der Einwohnerversammlung für den Stadtteil Bad Neuenahr am Montag. Trotzdem bleiben noch viele offene Fragen. Die Bürger konnten sie nach den Ausführungen von Bürgermeister Guido Orthen zu den Hochwasserschäden über das Internet oder per Telefon stellen. Schon jetzt ist absehbar: Angesichts der gewaltigen Schadenslage ist es einfach nicht möglich, zeitnah auf alle aufgekommenen Probleme verbindlich eine Antwort zu geben.