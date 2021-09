Mit den platzierten Bürocontainer auf dem Parkplatz an der Kreuzung von Ahrweiler-, Ringener- und Danzigerstraße zeichnet es sich ab: Das Deutsche Rote Kreuz (DRK), Kreisverband Ahrweiler, weitet seine aktuellen Aufgaben und Hilfen zugunsten der Flutopfer in der Region aus. In den Containern werden die Arbeitsmöglichkeiten der zentralen DRK-Kreisgeschäftsstelle erweitert.