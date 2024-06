Plus Adenau Nach dem Krankenhaus-Aus: Ist ein gesundheitliches Versorgungszentrum für Adenau die Lösung? Von Claudia Voß i Nachnutzungskonzept möglicherweise in Sicht: Während der jüngsten Sitzung des Adenauer Verbandsgemeinderats wurde bekannt, dass es schon einige Investoren gibt, die an einer Nutzung des früheren Krankenhausgebäudes interessiert sind. Foto: Claudia Voß Emotional und mit einem großartigen Tableau an Themen und Beschlüssen haben die Mitglieder des Adenauer Verbandsgemeinderats ihre fünfjährige Zusammenarbeit in dieser Woche erfolgreich beendet. Besonderer Fokus lag dabei auf drei Punkten. Lesezeit: 3 Minuten

So dürfen sich die sportlich Aktiven etwa auf einen Kunstrasenplatz freuen, der auf dem Tennenplatz am Eifelstadium mit finanzieller Unterstützung des Tuwi Adenau entstehen wird. Ebenso sind auch die Planungen zu einem künftigen Lehrschwimmbecken, welches, angegliedert an die künftige Hocheifelhalle, in der auch ein Mensakomplex für die benachbarte Grundschule integriert werden ...