Nach brutalem Überfall im Ahrtal: Diese harte Strafe erwartet den Täter

Das brutale Verbrechen am 1. April des vergangenen Jahres in einem Weinort an der Ahr, bei dem ein 61-Jähriger schwer verletzt wurde, hat schockiert. Die Szene, die sich den Einsatz- und Rettungskräften von Polizei und Feuerwehr im Haus eines Rentners bot, war dramatisch: Überall war Blut – auf dem Fußboden, an den Türen. Der gesamte Wohnbereich war durchwühlt, Tische und Stühle lagen kreuz und quer. Sechs Jahre und sechs Monate Freiheitsentzug lautete jetzt das Urteil des Landgerichtes Koblenz gegen den Täter, einen 30-jährigen Rumänen.