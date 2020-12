Nach Brandkatastrophe am Thermalbadehaus Bad Neuenahr: Fast läuft schon wieder Normalbetrieb

Bad Neuenahr

Es ist gerade mal zwei Wochen her, dass zwischen Steigenberger Kurhotel und Historischem Badehaus in Bad Neuenahr im sogenannten Sanatorium ein gewaltiges Feuer gewütet und dabei auch das Hotel selbst und ebenso das Historische Badehaus gefährdet hat. Zahlreiche Einrichtungen wurden zerstört und vor allem die Einmieter im Mitteltrakt des Sanatoriums in Mitleidenschaft gezogen. Der Schaden insgesamt geht in die Millionenhöhe, nicht zuletzt auch deswegen, weil zahlreiche unter Denkmalschutz stehende Bereiche betroffen waren. So klingt jetzt die Nachricht von Ralph Orth, dem Vorstandsvorsitzenden der Aktiengesellschaft, fast wie ein kleines Wunder: Alle beim Brand geschädigten Salons, Geschäfte und Praxen haben ihre Arbeit wieder aufgenommen und stehen für ihre Kunden bereit.