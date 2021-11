Es war kein gutes Bild vom Wiederaufbau und von der Stimmung im Ahrtal, das die Fernsehreportage von Axel John (vom SWR) am Montag in den „Tagesthemen“ in der ARD zeigte. Vier Monate nach der Flut wollte die profilierte Nachrichtensendung nachsehen, was aus dem Hilfeversprechen der Politik geworden ist, sagte Ingo Zamperoni in der Anmoderation der fünfminütigen Reportage aus der Reihe „Mittendrin“.