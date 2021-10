Das „Baumaterialzelt Kaiser“ und das Wohncontainer-Dorf „Wilhelmshafen“ werden am Sportplatz in Walporzheim abgebaut und auf dem Gelände von Helfer-Camp und Helfer-Shuttle in Grafschaft neu errichtet. Außerdem bekommt Wilhelm Hartmann, der als ehrenamtlicher und freiwilliger Helfer das Zelt und das Dorf organisiert und finanziert, in der nächsten Woche einen Abschlag vom Kreis Ahrweiler, um seine Ausgaben zu decken.