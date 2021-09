„In ein paar Jahren herrscht in den Straßen viel Leben. Wir trinken Wein von unseren eigenen Reben“, mit diesen Worten macht der Rapper Purple and the Tiger aus Ahrweiler in seinem neuen Song Mut. Der angehende Abiturient hat seine Erlebnisse nach der Flut verarbeitet und nun ein professionelles Musikvideo herausgebracht.