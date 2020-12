Bad Breisig

Wenn der Kampf gegen das Coronavirus ein Krieg ist, dann kämpfen sie an forderster Front, Ärzte aus dem Kreis Ahrweiler wie Alexander Schreiber und Karin Klein. Die Allgemeinmediziner haben ihre Praxen in Bad Breisig und Kripp auf die besonderen Bedingungen einer Pandemie umgerüstet. Doch es fehlt an allen Enden an wichtigen Schutzmaterialien und mit jedem neu gemeldeten Corona-Fall wird die Lage ernster.