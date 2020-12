Ahrweiler

Flanieren auf großzügigen Wegen, die zwischen kubusartigen Holzhäusern, Gärten und Grünanlagen entlangführen, kein Auto, dem man ausweichen muss oder das den Weg zuparkt. Ein Ort, an dem der Werbeslogan eines skandinavischen Möbelherstellers zu passen scheint: „Wohnst du noch, oder lebst du schon?“ So soll es werden, das Wohnquartier „Auf den Steinen“, das zugleich ein städtebauliches Musterprojekt für die Landesgartenschau 2022 ist. Motto: „Natürlich wohnen an der Ahr“. Am Freitag war offizieller Spatenstich.