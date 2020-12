Kreis Ahrweiler/Erfstadt-Gymnich

Der Sommer ist zwar nicht ganz so heiß wie in den vergangenen Jahren, hin und wieder knallt die Sonne dann aber doch. Und genau an diesen warmen Tagen können wir alle gut eine Abkühlung gebrauchen. Die finden Sie da, wo Sie der nächste Teil unserer Serie „Geheimtipps rund um Köln“ hinführt: im Naturparkzentrum Gymnicher Mühle. Da gibt's nämlich einen Wasserpark, und der hat es wirklich in sich. Wir verraten es schon mal vorab: Spaß für Groß und Klein ist vorprogrammiert.