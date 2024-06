Müsch

Müsch erinnert an Flutopfer: Schulruine soll Gedenkstätte werden

i Die Überreste der alten Schule in Müsch sollen stabilisiert werden und zur Gedenkstätte für die Opfer der Flutkatastrophe werden. Foto: Werner Dreschers

Einst war das große Bruchsteingebäude Mittelpunkt des kleinen Ortes Müsch an der Ahr. Um 1900 errichtet, diente der Bau bis in die 1970er-Jahre als Schule und wurde danach als Gemeindehaus genutzt. So diente er über Jahrzehnte hinweg als kulturelles und gesellschaftliches Zentrum des Ortes. Das Haus überstand zwei Weltkriege Denkmalschutz und die Flut von 1910. Der Flutkatastrophe 2021 widerstand es nicht mehr, die Wassermassen hinterließen ein fast vollständig zerstörtes Gebäude.