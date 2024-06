„Mozart pur“: Wiener Klassik im Ahrtal

Anzeige

Den Mittelpunkt des Programms bilden laut der Ahrtal und Bad Neuenahr-Ahrweiler Marketing GmbH Werke von Wolfgang Amadeus Mozart. Ervis Gega, künstlerische Leiterin der Philharmonie Bonn, erläutert: „Uns liegt das Ahrtal als Standort sehr am Herzen, zum einen aufgrund unserer jahrzehntelangen Kooperation, aber vor allem, weil wir hier immer mit besonders großer Begeisterung und Liebe zur Musik empfangen werden. Daher habe ich gemeinsam mit unserem Dirigenten Alexander Hülshoff keinen Aufwand gescheut, für das Ahrtal abseits unseres Tourprogramms ein Sonderkonzert zu konzipieren.“

„Mozart pur“ ist das Stichwort für dieses Konzert: Als musikalisches Wunderkind schuf der Komponist schon in jungen Jahren Werke für die Ewigkeit. Die Salzburger Sinfonie Nr. 1, die auch als Divertimento bekannt ist, komponierte er im Alter von 16 Jahren als Unterhaltungsmusik im besten Sinne – ein wahrer Ohrwurm, der bis heute nichts an Faszination verloren hat. Er steht neben der Sinfonie Nr. 29, die als einer der ersten Höhepunkte in Mozarts Schaffen angesehen wird. Komplettiert wird das Programm durch Mozarts Violinkonzert Nr. 3.

Mit gerade einmal 19 Jahren schrieb er diese Perle des Violinrepertoires. Den Solopart übernimmt Ervis Gega als Violinistin persönlich. Sie selbst lernte in ganz jungen Jahren das Geigenspiel und hatte bereits im Alter von acht Jahren ihren ersten öffentlichen Auftritt. Gega zählt zu den größten Klassiktalenten, die je in Rheinland-Pfalz gefördert wurden. Heute ist sie Professorin, Orchesterchefin, Konzertmeisterin und Solistin in den größten Konzerthallen Deutschlands.

Einen kleinen Abstecher in die Romantik unternimmt das Konzert mit einem anderen Wunderkind: Felix Mendelssohn Bartholdy profitierte von seiner wohlhabenden, humanistisch und künstlerisch geprägten Familie und konnte sich bereits als Kind musikalisch austoben. Aus diesen frühen Jahren stammt auch die Streichersinfonie Nr. 1, aus der man die jugendliche Energie und Freude des damals erst 15-Jährigen heraushört.

Ervis Gega verbindet noch viel mehr mit Bad Neuenahr-Ahrweiler. Nicht nur war die Kreisstadt vor rund 34 Jahren der erste Wohnort der Musikerin in Deutschland, als sie mit ihrer Familie als Flüchtlingskind aus Albanien kam – sie wird bald auch in ganz neuer Rolle im Ahrtal zu Gast sein: Gega übernimmt ab September als neue künstlerische Leiterin der Villa Musica Rheinland-Pfalz – übrigens als erste Frau überhaupt in der Geschichte der Exzellenz-Stiftung. „Wir planen hier in Kooperation mit dem Augustinum Bad Neuenahr wieder Konzerte, auf die ich mich ebenfalls schon sehr freue“, so Gega.

Tickets für das Sonderkonzert sind erhältlich unter www.ticket.ahrtal.de sowie bei folgenden Vorverkaufsstellen: Tourist-Information Bad Neuenahr im Kurpark, Tourist-Information Ahrweiler am Blankartshof und Ticket- und Konzertshop Ruland in Meckenheim, Hauptstraße 75.