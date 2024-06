Motorradfahrer bei Unfall tödlich verletzt: Zusammenstoß in der Nähe des Nürburgrings

Ein tragischer Unfall hat sich am Dienstagmittag in der Nähe des Nürburgrings ereignet.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 68-jähriger Motorradfahrer aus der Verbandsgemeinde Brohltal auf der B 412 in Fahrtrichtung Nürburgring. Ein 53-jähriger Autofahrer aus der Verbandsgemeinde Adenau war auf der K 23 aus Richtung Kaltenborn unterwegs. An der Einmündung B 412/K 23 stießen die beiden Fahrzeuge laut Polizei zusammen. Der Motorradfahrer verstarb an der Unfallstelle.

Neben Kräften der Polizeiinspektion Adenau wurde die Unfallstelle durch die Feuerwehr und die Straßenmeisterei Adenau abgesichert. Beide Fahrbahnen wurden im Rahmen der Unfallaufnahme komplett gesperrt. Die Beamten leiteten den Verkehr um. Das Unfallaufnahmeteam des Polizeipräsidiums Koblenz kümmerte sich laut Bericht um die Aufnahme des Unfallgeschehens. Zur Klärung des Unfallgeschehens wurde ein Gutachter beauftragt. red