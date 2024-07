Motorrad kollidiert mit Wohnmobil: Tödlicher Verkehrsunfall auf der L 76 bei Kreuzberg

Anzeige

Wie die Polizei mitteilt, fuhr am Samstagnachmittag ein 59-jähriger Mann mit seinem Motorrad auf der Landesstraße aus Kirchsahr kommend in Richtung Altenahr, als er in einer langgezogenen Rechtskurve aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort kollidierte er mit einem entgegenkommenden Wohnmobil und wurde durch den Aufprall in den Grünstreifen geschleudert. Der Mann aus dem Rhein-Sieg-Kreis wurde durch den Zusammenstoß so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Der Fahrer des Wohnmobils erlitt einen Schock.

Die L76 war am Samstag im Bereich der Unfallstelle für mehrere Stunden voll gesperrt. Nach Räumung der Unfallstelle und Abschluss der Ermittlungen vor Ort wurde die Fahrbahn um 18.20 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben. red