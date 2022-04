Die Geschichte des Kaufhauses Moses in Bad Neuenahr wird die Flut vom 14. auf den 15. Juli 2021 nicht beenden. Der größte Einzelhändler in der Kreisstadt hat teilweise wieder geöffnet. Auch wenn es noch einige Provisorien gibt – für Bad Neuenahr ist das Comeback des Kaufhauses ein Lichtblick in schwierigen Zeiten.