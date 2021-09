Es war ein außergewöhnliches Fest, das am Samstag Menschen auf dem mühselig von Schlamm befreiten Sportgelände in Dernau zusammenbrachte. Da gab es den Raum für das Gedenken an die Mitbürger, die bei der großen Flut ihr Leben verloren haben, aber auch die Freude über ein sprudelndes Weinfest. Eine Mischung, die man wohl so nur in Dernau an der Ahr so perfekt dosieren kann und die alle Voraussetzungen bot, in die Geschichtsbücher des Ortes einzugehen.