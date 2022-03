Freiwilliges Soziales Jahr in der Denkmalpflege einmal ganz anders: Im Ahrtal haben die Arbeiten des neu geschaffenen „Mobilen Teams Fluthilfe“ der Deutschen Stiftung Denkmalschutz in Ahrweiler begonnen. Als erstes Objekt kommt das Alte Zunfthaus in Ahrweiler in den Genuss dieser besonderen Fluthilfe.