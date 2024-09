Mobiles Stadtgrün startet seine Reise: Grüne Oasen für heiße Tage in Bad Neuenahr-Ahrweiler

Anzeige

Eine der Maßnahmen umfasst die Aufstellung mobiler Grünelemente zur temporären Aufwertung versiegelter Flächen im Stadtgebiet. Ziel des Projektes ist es, an verschiedenen Standorten für mehr Verschattung, geringere Umgebungstemperaturen sowie verbesserte Luft- und Aufenthaltsqualität zu sorgen. Bereits gegen Ende der Sommerferien wurden daher vier Begrünungselemente vor der Grundschule Bad Neuenahr aufgestellt.

Hitze- und trockenheitsresistente Sträucher

Die Pflanzkübel waren zuvor durch den städtischen Betriebshof mit hitze- und trockenheitsresistenten Bäumen, Sträuchern und Stauden bepflanzt worden. Die Gefäße sorgen durch eingelassene Bänke für zusätzliche Sitzgelegenheiten und fügen sich harmonisch in das Stadtbild ein. In Zeiten steigender Temperaturen und extremer Wetterereignisse setzt die Stadt so ein Zeichen für die Klimaanpassung und macht auf die positiven Effekte von Stadtgrün aufmerksam.

Jetzt wurde die Pflege der Begrünungselemente gemeinsam durch Vertreter der Stadtverwaltung sowie eine Delegation der BUND-Kreisgruppe Ahrweiler an die Quartierkinder der Grundschule übertragen. Diese Gruppe von Ganztagskindern engagiert sich vielfältig in der Umgebung der Schule. Sie sammelt zum Beispiel achtlos weggeworfenen Müll, bepflanzt und pflegt Beete und unterstützt ein Gemeinde-Café. In den kommenden Wochen werden sich die Kinder um die mobilen Grünelemente kümmern. Danach sollen die Pflanzen an einen Standort in der Georg-Kreuz-Straße gebracht werden, wo sie eine Bürgerinitiative in Zusammenarbeit mit dem BUND-Ortsverband Ahrweiler pflegen wird, ehe die Begrünungselemente den Vorplatz der Rosenkranzkirche bereichern, unterstützt durch ehrenamtliches Engagement der Kirchengemeinde.

Stadt bittet um Vorschläge

Zur Fortführung des Projekts lädt die Stadt alle Bürger, Initiativen, Unternehmen und Organisationen ein, Vorschläge für mögliche Standorte im kommenden Jahr einzureichen, die sich für die Aufstellung des mobilen Grüns eignen. Voraussetzungen sind:

Der Standort muss öffentlich zugänglich sein, damit möglichst viele Menschen von der Begrünung profitieren können.

Die Pflege der mobilen Grünelemente muss durch eine Organisation, einen Verein oder auch eine Bürgerinitiative gewährleistet werden

Vorschläge für mögliche Standorte im Jahr 2025 können per E-Mail an klima@bad-neuenahr-ahrweiler.de eingereicht werden. Hierzu sind lediglich eine kurze Beschreibung des vorgeschlagenen Standortes sowie Informationen zur Pflegeorganisation erforderlich.

Durch die Beteiligung der Bürgerschaft möchte die Stadt das Engagement von Privatpersonen, Vereinen und Organisationen zur Begrünung weiter fördern. So können sich die Bürger seit diesem Sommer durch die Übernahme von Pflegepatenschaften für städtische Grünflächen ehrenamtlich engagieren und so einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz, zur Klimaanpassung und zur Steigerung der Biodiversität im Stadtgebiet leisten. Rückfragen können jederzeit per E-Mail an betriebshof@bad-neuenahr-ahrweiler.de gestellt werden.

red