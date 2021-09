„Keine Feier ist auch keine Lösung“ – so oder ähnlich dürften die Überlegungen der Initiatoren des Sinziger Barbarossamarktes im Vorfeld der 2021er-Ausgabe gelautet haben. Und so hatte man sich in der ebenfalls schwer von der Flutkatastrophe im Juli betroffenen Stadt schließlich dazu durchgerungen, den Mittelaltermarkt im Park des Schlosses trotz aller Widrigkeiten stattfinden zu lassen.