Mitgliederversammlung beim Ahr-Automobil-Club Bad Neuenahr: Autofreunde feiern 100-jähriges Bestehen

Mit seiner Mitgliederversammlung hat der badestädtische Automobilklub sein Jubiläumsjahr eröffnet, denn in diesem Jahr wird der AAC Bad Neuenahr 100 Jahre alt. 1924 gegründet, 1956 wiedergegründet, schaut er auf viele intensive Jahre Motorsport für Jung und Alt im Ahrtal zurück. Der Vorstand um den Vorsitzenden Hermann-Josef Doll konnte im Sitzungssaal des Klublokals „Zum Stern“ in Heimersheim fast 40 Klubmitglieder begrüßen.

Anzeige

Im Jahresrückblick 2023 konnte Doll neben den Klassikern „Oldtimer im Park“ und „Ahr-Rotwein-Klassik“, die wieder mit viel Zuspruch im Westerwälder Stöffelpark über die Bühne gingen, vor allem die Rückkehr auf die Bad Neuenahrer Bühne mit der neuen Veranstaltungsreihe „Automobil-Picknick“ im Kurpark Positives berichten. Trial-Referent Frank Kaiser, der mit viel Herzblut den Trialsport im Kreis Ahrweiler wieder beleben will, konnte auch positive Signale verkünden mit einer gelungenen Trainingssaison im Offroad-Park der Nürburgring GmbH, die sich immer mehr dafür engagiert. Des Weiteren fand ein erfolgreiches 2-tägiges Trial-Camp mit über 20 Jugendlichen statt.

Ausblick auf das Jubiläumsjahr

Nachdem die positive Finanzsituation im AAC vorgestellt wurde, wurde der Vorstand einstimmig entlastet. Der Ausblick auf das Jubiläumsjahr beinhaltet an dem Fronleichnamswochenende eine Doppelveranstaltung von „Ahr-Rotwein-Klassik“ und „Oldtimer im Park“ in Enspel/Westerwald, bevor am 17./18. August das große Jubiläumsfest mit vielen Überraschungen und Highlights in Bad Neuenahr ansteht.

Die turnusgemäßen Wahlen bestätigten den Ersten Vorsitzenden Hermann-Josef Doll und den Sportleiter Robert Kreusch im Amt. Für den ausscheidenden Schriftführer Rainer Schlich, dem für seine siebenjährige gute Zusammenarbeit gedankt wurde, rückte Hermann Sabel aus dem Westerwald in den Jubiläumsvorstand.

Ehrungen standen an

Zum Abschluss der Versammlung standen die Ehrungen in der AAC-Touristik-Meisterschaft 2023 durch Sportleiter Robert Kreusch und dem Zweiten Vorsitzenden Jürgen Desch an. „Die Ehrungen in der AAC-Club-Touristikmeisterschaft, so der offizielle Name, ist mit anderen Worten der „AAC-Grand-Prix der Engagierten““, so Robert Kreusch bei seiner Begrüßung: „Hier ehren wir die Klubmitglieder, die unsere Veranstaltungen, wie z. B. Oldtimer im Park, Ahr-Rotwein-Klassik, Slalom-Youngster-Cup und andere mehr veranstalten, dort helfen oder auch unsere vielfältigen Events besuchen und damit bereichern. Sie alle sind das Salz des AAC und wir vom Vorstand sagen Danke.“

Die Topergebnisse im Einzelnen: Erster Platz Rosi Klingenberg, mit großem Vorsprung, nunmehr Clubmeisterin seit 2020, Zweiter Platz Bruno Foitzik, Ditter Platz Gerd Winfried Varnhagen, vierter Platz Jürgen Becker, Fünfter Hermann Sabel, Sechster Thomas Müller, Siebter Hans Söntgerath und Erwin Großgarten, NeunTe Sandy Gibson-Moreno und Peter Heumüller. red

Aktuelle Informationen zu allen Veranstaltungen gibt es im Internet unter www.aac-badneuenahr.de