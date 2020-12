Mitglied positiv getestet: Verein in Lantershofen in Quarantäne

Archivierter Artikel vom 02.08.2020, 17:57 Uhr

„Knapp 30 Personen standen und stehen heute per kurzfristigem Anruf zum Abstreichen an und werden in Quarantäne geschickt“, schreibt Juchen – also quasi ein ganzer Verein. „Aufgrund der Ermittlungen zu unserem Patienten null, die außerhalb des Kreises Ahrweiler erfolgten, kann nicht sicher ausgeschlossen werden, dass der positiv getestete Patient null auch bereits während der Mitgliederversammlung der Junggesellen-Schützen – wohlbemerkt ohne es zu wissen oder zu ahnen – ansteckend war“, informiert Juchem. Der Winzersaal soll am heutigen Montag vorsorglich desinfiziert werden. „Dieser Fall zeigt wieder einmal, wie schnell sich eine Situation entwickeln kann“, so Bürgermeister Achim Juchem.