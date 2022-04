In der Pfarrei Bad Neuenahr-Ahrweiler gibt es nach der verheerenden Flutkatastrophe insgesamt 22 überflutete Gebäude, darunter vier Kindergärten, fünf Kirchen, zwei Pfarrhäuser und vier Pfarrheime. In einer Reihe zu den kirchlichen Gebäuden möchte die RZ über den aktuellen Stand der Gebäude informieren und einen kleinen Einblick in die Entwicklung und Planung geben.