Bad Neuenahr-Ahrweiler

Mit Nachtwächterin unterwegs in Ahrweiler: Spannende Führungen für Familien mit Kindern in den Sommerferien

i Abwechslung ins den Sommerferien: Die Nachtwächterin nimmt die Familien in der Altstadt von Ahrweiler mit auf eine Reise in vergangene Zeiten. Foto: Christian Lipowski

In den Sommerferien bietet der Ahrtal-Tourismus wieder eine spannende Auswahl an Führungen speziell für Familien mit Kindern an. Von einer Wanderung durch die Weinberge bis zur Entdeckungstour durch die historische Altstadt von Ahrweiler und einer Nachtwächterführung ist für jeden Geschmack etwas dabei.