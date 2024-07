Plus Marienthal/Kreis Ahrweiler Mit Künstlicher Intelligenz in die Zukunft: Wirtschaft aus dem Ahrkreis in Marienthal empfangen Von Ralf Grün i Der KI-Experte Christoph Krause (linkes Foto) hat die geladenen Wirtschaftsvertreter mitgenommen auf eine schlaglichtartige Reise rund um die Künstliche Intelligenz. Foto: Hans-Jürgen Vollrath/Empfang der Wirtschaft im Kreis Ahrweiler, Klostergut Marien Die einen sind Feuer und Flamme und automatisieren ihre Abläufe im Betrieb dank Künstlicher Intelligenz (KI) längst, die anderen warten angesichts möglicher Risiken noch ab: So lässt sich sicherlich auch die Unternehmerschaft im Kreis Ahrweiler grob unterteilen, die der Einladung zum Empfang im Weingut Kloster Marienthal zahlreich gefolgt ist. Lesezeit: 4 Minuten

Was die heimischen Wirtschaftsvertreter zumindest an diesem Abend einte: Sie hingen aufmerksam an den Lippen von Christoph Krause. Dessen kurzweiliger Gastbeitrag machte nicht nur Lust auf KI. Der Experte näherte sich auch ohne Scheu kritischen Punkten, die beim Einsatz der Maschinenintelligenz zu beachten sind. Erst die Automatisierung denken, dann KI einsetzen, ...