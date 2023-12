Plus Ahrweiler/Bad Kreuznach Mit Kleingeld Hilfe geleistet: Spendenaktion für Flutgeschädigte an der Ahr Kleingeld kann sehr schwer wiegen und Großes bewirken. Das wurde bei der Hilfsaktion der Bäckerinnung Rhein-Nahe-Hunsrück für die von der Flugkatastrophe 2021 an der Ahr in mehrfacher Hinsicht deutlich. Bäcker-Innungsobermeister und Kreishandwerksmeister Alfred Wenz (Bundenbach, Kreis Birkenfeld) übergab zusammen mit Gerhard Schlau, dem langjährigen Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Rhein-Nahe-Hunsrück, insgesamt 25.000 Euro. Von Armin Seibert

Das Geld ging bewusst nicht an Institutionen oder in einen „großen Topf“, sondern man wollte gezielt jenen helfen, die noch Jahre nach der Flut ganz dringend Unterstützung brauchen. Wenz und Schlau dankten in dem Zusammenhang Kreishandwerksmeister Frank Wershofen für die Mithilfe. Wershofen begrüßte die gut zwei Dutzend Teilnehmer, berichtete von ...