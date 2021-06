Seit 2009 hat Jakob Armbrust die Don-Bosco-Förderschule in Bad Neuenahr-Ahrweiler geleitet. Mit Ende dieses Schuljahres geht er nach über 40 Jahren Dienst als Pädagoge in verschiedenen Schulen in den Ruhestand. Jetzt wurde er innerhalb einer Feierstunde in der Aula der Don-Bosco-Schule verabschiedet.