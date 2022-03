Die verheerende Flut im Juli des vergangenen Jahres hat vielerorts die Infrastruktur und wichtige Versorgungsleitungen beschädigt oder gänzlich zerstört. Auch die Kläranlagen wurden stark in Mitleidenschaft gezogen. Die Anlage in Mayschoß ist so stark zerstört, dass sie nicht wieder aufgebaut wird, und liegt zudem im neuen Hochwasserschutzgebiet.