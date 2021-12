„Unsere Stadt wird wieder bunt.“ Ein Slogan, dem sich Ralf Wershofen mit dem Team von Wershofen Gartenbau aus Ahrweiler vollkommen identifizieren kann. Was sich für ein Garten- und Landschaftsbauunternehmen so selbstverständlich anhört, ist in dieser Zeit gar nicht so selbstverständlich. Durch die Flut im Juli hatte sich von einem auf den anderen Tag alles verändert.