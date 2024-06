Ahrtal

Mit dem Rad die landschaftlichen Schönheiten des Kreises erkunden: Tour de Ahrtal startet am 16. Juni

i Zwischen Ahrbrück und Hönningen ist der Radweg wieder befahrbar. Foto: Max Harrus

Radeln im Ahrtal ist wieder möglich: Der Ahr-Radweg wurde zwar durch die Flut sehr stark beschädigt und an einigen Stellen komplett zerstört. Doch zwischenzeitlich sind große Abschnitte wieder befahrbar. So bietet es sich an, einmal das obere Ahrtal per Rad zu erkunden. Das zumindest empfiehlt der Ahrtal-Tourismus Bad Neuenahr-Ahrweiler.