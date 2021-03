Missbrauchsskandal: Fall Woelki wühlt Katholiken im Kreis Ahrweiler auf

Die Herangehensweise von Kardinal Rainer Maria Woelki an den Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche schlägt nicht nur im Bistum Köln hohe Wellen. Harsch kritisiert wird dieses Vorgehen von Opferverbänden, von anderen kirchlichen Würdenträgern und dem Zentralkomitee der Deutschen Katholiken (ZdK). Das zieht steigende Kirchenaustritte im Erzbistum Köln nach sich. Die Bewegung „Maria 2.0“ der katholischen Frauengemeinschaften Deutschlands (kfd) fordert ungeschönte Aufklärung. Zum ersten Fastensonntag wurden sieben Thesen von „Maria 2.0“ über eine lebendige Kirche an die Dom- und Kirchentüren im gesamten Bundesgebiet gehängt. Auch im Kreis Ahrweiler ist das Thema Missbrauch in der Kirche und der Umgang damit ein großes Diskussionsthema.