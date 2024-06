Plus Brohltal

Misere in der Kindheit: Beliebter Dorfschulmeister in Hausten hatte oft nichts zu essen

Von Hans-Josef Schneider

i Dorfschulmeister Mathias Kirst wurde 80 Jahre alt und starb 1918 in Hausten. Die Aufnahme zeigt ihn mit Ehefrau Maria Catharina geb. Hilger aus Hausten und den beiden Kindern Anna und Johann. Repro: Hans-Josef Schneider Foto: Hans-Josef Schneider (Repro)

Mathias Kirst war 41 Jahre lang Lehrer in Hausten und starb dort 1918 im Alter von 80 Jahren an der Spanischen Grippe. Geboren wurde er in Reudelsterz bei Mayen, wo er auch bis zum 13. Lebensjahr die Elementarschule besuchte. Anschließend unterstützte er seine Eltern, die mit irdischen Gütern gar wenig, mit Kindern aber reich gesegnet waren.