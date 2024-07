Plus Marienthal

Ministerrat in Marienthal: An Malu Dreyers letztem Arbeitstag muss der Flammkuchen warten

Von Frank Bugge

i Große Medienpräsenz herrschte bei der letzten Ministerratssitzung Malu Dreyers mit den Ahrtal-Bürgermeistern. Foto: Hans-Jürgen Vollrath

Da musste die Restaurantküche des Weinguts Kloster Marienthal mit dem Servieren ihres berühmten Flammkuchens als Mittagsimbiss noch ein wenig warten. Denn die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer hatte mit ihrer letzten Rede an ihrem letzten offiziellen Arbeitstag vor der Übergabe ihrer Amtsgeschäfte an Noch-Sozialminister Alexander Schweitzer am heutigen Mittwoch ein wenig überzogen.