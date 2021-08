Wenn das Wetter passt, die Luft schön feucht ist, dann hören die Menschen an der Ahr die Töne aus Franz Josef Grafs Trompete weit hallen. Von der Dernauer Höhe aus, zwischen den Reben stehend, kann er das ganze Tal beschallen. Weil der aus Bayern stammende Musikant so leidenschaftlich spielt, hat er seit der Flutkatastrophe viele Menschen tief bewegt. Vom Arbeitsamt in seiner Heimat wurde er für seine Hilfe an der Ahr sogar freigestellt.