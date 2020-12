Löhndorf

Noch sind Herbstferien, und auf Reiterhöfen im Kreis Ahrweiler sind Reiterferien angesagt. Dabei ist die Resonanz groß. Auf der Internetseite des Georgienhofs in Remagen steht: „Unsere Herbstferien werden stattfinden und sind ausgebucht.“ Gleiches gilt für den Gerhardshof in Löhndorf. „Für die Herbst-Reiterferien 2020 haben wir leider keine Plätze mehr frei“, ist dort zu lesen. Reiten scheint sich also großer Beliebtheit zu erfreuen. Eine Aktivität, bei der Leidenschaft eine große Rolle spielt.