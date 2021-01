Sinzig-Löhndorf

Es ist der dritte Scheunenbrand innerhalb weniger Wochen in Sinzig-Löhndorf: Am späten Freitagabend um 22.50 Uhr ist der Polizeiinspektion Remagen ein Vollbrand einer Scheune in Sinzig-Löhndorf gemeldet worden. Menschen fanden sich zu diesem Zeitpunkt laut Polizei nicht in dem Gebäude.