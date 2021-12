Mehr als 80.000 Euro haben fünf Schulen aus dem schleswig-holsteinischen Norderstedt für die von der Flut betroffenen Grundschulen Dernau, Altenahr, Bad Neuenahr sowie die Aloisius-Schule in Ahrweiler und das Are-Gymnasium gesammelt. Bei einer symbolischen Scheckübergabe überreichte die Initiatorin des Projekts „Schule hilft Schule“, Ivonne Elfgang, 22.327,80 Euro an Kerstin Müller, Vorsitzende des Fördervereins der Grundschule Altenahr, in Altenburg.