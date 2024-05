Plus Kreis Ahrweiler

Medizinische Versorgung während einer Katastrophe: Großübung für Einsatzkräfte im Ahrtal

Von Jochen Tarrach

i In Sinzig wurde die Behandlung des Patienten Dominik mit einer Handverletzung geübt. Foto: Hans-Jürgen Vollrath

International ging es in den vergangenen Tagen im Ahrtal zu. Denn auch für die Notfallsanitäterteams (Emergency-Medical-Teams) der Weltgesundheitsorganisation WHO ist die Flut 2021 im Ahrtal unvergessen. So war es logisch, an der Ahr mit Arbeiter-Samariter-Bund (ASB), dem Verein Cadus, der Organisation Humedica und der Johanniter-Unfallhilfe eine gemeinsame Übung abzuhalten, die in der Größenordnung ihresgleichen sucht. Sie hat am Donnerstag begonnen und läuft das Wochenende über.