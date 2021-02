Sinzig

Mauer hinter Sinziger Rathaus stürzt teilweise ein

Schreckmoment in Sinzig: Am frühen Samstagabend muss sich hinter dem Rathaus unterhalb der Zufahrt zum Kirchplatz (Schießberg) die Erde in Bewegung gesetzt haben, was zu einem teilweisen Einsturz der historischen Befestigungsmauer geführt hat. Was der Grund für diese Erdbewegungen war, blieb zunächst noch unklar, so die Stadt Sinzig in einer Mitteilung.