Eine Papierbahn, beginnend am Altar, erstreckt sich die drei Stufen hinunter in den Mittelgang in Richtung Eingang der Matthias-Kapelle in Leimersdorf. Ein blaues Band schlängelt sich über das Papier – die Ahr und ihre Nebenflüsse. Kerzen markieren die Orte, in denen der Fluss in der Katastrophennacht des 14./15. Juli Tod und Verwüstung angerichtet hat.