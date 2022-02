Die verheerende Flutkatastrophe Mitte Juli hat auch den gesamten Sport im Kreis Ahrweiler in eine Notlage gestürzt. Ein „Masterplan Sportstätten“ wird diskutiert. Die Grafschaft will aber „Herr im eigenen Haus“ bleiben. Die Idee einer überkommunalen Sportstättenplanung lehnte der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung ab.