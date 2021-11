Jede Menge Schutt, Schlamm, Dreck, zerborstene Fenster und weitere Schäden, eine erst gerade fertiggestellte Mensa, für die es keine Zukunft mehr gibt: Die Flutwelle im Juli hatte am Schulzentrum in Sinzig ein Bild der Verwüstung hinterlassen. Aber was ist seitdem geschehen? Die RZ hat nachgefragt.