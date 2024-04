Plus Niederzissen

Marode Kita in Niederzissen: Eltern fordern zeitnahe Lösung

Von Martin Ingenhoven

i Staatssekretärin Bettina Brück stellte sich in Niederzissen der Diskussion mit Eltern, die in vertretbarer Zeit eine Lösung für einen Kindergartenneubau einfordern. Foto: Martin Ingenhoven

Es steht gut um die frühkindliche Bildung in Niederzissen – zumindest wenn man nach den Zahlen geht. 94,7 Prozent der über Zweijährigen haben einen Kitaplatz, bei den noch jüngeren sind es 21,6 Prozent. Damit liegt man ungefähr im Landesschnitt, im Bereich der U2-Betreuung sogar deutlich darüber, wo die Quote nur 10,2 Prozent beträgt. Im Grunde lebt man im geschäftigen Eifeldorf Niederzissen also im Paradies – doch Zahlen sind allerdings nur die eine Seite.