Adenau

Vor dem früheren Fabrikgebäude sind fünf Kinderwagen geparkt. Drinnen drängen sich die Menschen. Sie warten im Gang darauf, dass ihre Nummer aufgerufen wird, sitzen im Sozialcafé bei Kaffee und Plätzchen. Eine junge Frau kommt herein, umarmt einen älteren Mann. Später wird sie darum bitten, in der Zeitung Trixi genannt zu werden. Viele, die hierherkommen, schämen sich. Heute ist Essensausgabe beim „Markt für Leib und Seele“ in Adenau, der nicht den „Tafeln“ angehört, aber vergleichbare Ziele hat.