Plus Nierendorf Margret Nelles-Lawnik im RZ-Gespräch: Was die Ortsvorsteherin in Nierendorf bewegen will Von Celina de Cuveland i Vom Karlshof aus, auf dem Margret Nelles-Lawnik lebt und arbeitet, hat die neue Ortsvorsteherin einen guten Blick aufs Dorf. Foto: Celina de Cuveland Dass Margret Nelles-Lawnik mal Ortsvorsteher werden würde, hätte sie noch vor einigen Jahren wohl nicht gedacht. Nun ist sie es trotzdem geworden – und damit die einzige Ortsvorsteherin in der Grafschaft: Sie holte Ende September bei der nachgeholten Kommunalwahl mehr als 95 Prozent der Stimmen bei einer Wahlbeteiligung von knapp unter 50 Prozent. Lesezeit: 3 Minuten

Über diese Zustimmung freut sie sich riesig, erzählt sie unserer Zeitung im Gespräch. Aber der Anspruch, den man an sie habe, sei damit natürlich auch hoch. Wie sie Nierendorf fortan voranbringen will. Margret Nelles-Lawnik wirkt, wenn sie so an ihrem Küchentisch sitzt auf dem Nierendorfer Aussiedlerhof Karlshof, auf dem sie aufwuchs ...