Plus Lantershofen

Marco Böhm: Ein Macher wird Chef in Lantershofen

i Marco Böhm am Wahlabend am 9. Juni im Lantershofener Winzerverein. Foto: Hans-Jürgen Vollrath

Das haben die Lantershofener Bürger schon lange nicht mehr erlebt: Es gibt einen neuen Ortsvorsteher, der frischen Wind in die Geschicke des Ortes bringen will. Es ist der 32 Jahre alte Marco Böhm, der nun das Amt von seinem Vorgänger Leo Mattuscheck übernehmen wird. Mattuscheck war 20 Jahre lang der Ortschef in dem Kulturdorf Lantershofen. Mit Marco Böhm beginnt nun also eine neue Ära.