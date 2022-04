Mann in Remagen niedergeschlagen: Mordkommission ermittelt wegen versuchten Totschlags

Am Sonntag, 3. April 2022, wurde ein Mann in Remagen niedergeschlagen und erlitt schwere Kopfverletzungen. Die Polizei hat nun einen Zeugenaufruf gestartet und ermittelt wegen versuchten Totschlags.

Gegen 1 Uhr am Morgen erlitt das Opfer an der Einmündung Rosenstaße/Mittelstraße in Remagen schwere Kopfverletzungen. Nach dem Auffinden war der Mann nicht mehr ansprechbar und musste intensivmedizinischen betreut werden.

Nach den bisher durchgeführten Ermittlungen, insbesondere auch nach einer rechtsmedizinischen Untersuchung des Geschädigten, hat die Staatsanwaltschaft Koblenz ein Verfahren wegen versuchten Totschlags eingeleitet. Die Mordkommission der Kriminaldirektion Koblenz hat die Ermittlungen übernommen.

Die Kriminaldirektion Koblenz bittet daher dringend alle Zeugen des Vorfalls, sich unter der Rufnummer 0261/103-2690 zu melden.

