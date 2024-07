Mann bei Motorradunfall bei Welcherath schwer verletzt – Maschine fängt Feuer

Ein schwerer Motorradunfall hat sich am Sonntagmorgen gegen 9.50 Uhr auf der K 89 bei Welcherath ereignet. Dabei wurde ein Mann schwer verletzt.

Der Rettungshubschrauber in Aktion.

Der Rettungshubschrauber in Aktion. Foto: Symbolfoto: Sascha Ditscher

Anzeige

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr der 20-jährige Kradfahrer aus dem Kreis Bitburg-Prüm mit seinem Motorrad die Kreisstraße aus Reimerath kommend in Fahrtrichtung Welcherath. Laut Polizei kam der Mann in einer Linkskurve aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf der feuchten Fahrbahn zu Fall. Anschließend kollidierte der Fahrer sowie das Motorrad mit der angrenzenden Schutzplanke.

Durch die Kollision fing das Motorrad Feuer und brannte nahezu völlig aus. Der Motorradfahrer verletzte sich schwer und wurde mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Am Motorrad entstand Total- und an den Schutzplanken sowie auf dem Fahrbahnbelag leichter Sachschaden.

Neben zwei Streifenwagen der Polizei Adenau war der Rettungsdienst mit zwei Rettungswagen, einem Notarzteinsatzfahrzeug und einem Rettungshubschrauber sowie die Feuerwehr Welcherath und die Straßenmeisterei Kelberg im Einsatz. Die K 89 war während der Unfallaufnahme und Bergungsmaßnahmen für rund zwei Stunden voll gesperrt. red